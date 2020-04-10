Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Действующий в США запрет на организацию круизов по морю продлили до середины лета, сообщается в заявлении Центра по контролю и предотвращению заболеваний 10 апреля.

Действовавший с 14 марта тридцатидневный запрет продлён ещё на 100 дней. Решение принято в рамках противодействия пандемии.

Отмечается, что в США сейчас примерно сотня круизных лайнеров, на которых находятся около 80 тысяч моряков, стоят на якоре или остаются в порту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на лайнере Diamond Princess в Японии, где возникла вспышка коронавируса, умерли 11 человек, диагноз COVID-19 подтверждён у 712 человек.

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