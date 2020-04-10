Челябинск, , 16:54 — REGNUM В Челябинске окончено расследование дела против депутата Калининского района. Её обвиняют в мошенничестве, сообщает областное управление СКР.

Следователи считают, что в 2011—2015 годах обвиняемая, будучи риелтором, приобрела права собственности на два объекта недвижимости, среди которых доля в квартире и квартира. В итоге потерпевшим был причинён ущерб на сумму больше 2,5 млн рублей.

Уголовное дело уже направлено для рассмотрения в суд. Как сообщало ИА REGNUM, депутат Алеся Субботина была задержана в начале марта. Некоторое время она провела в СИЗО, но затем была выпущена.

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