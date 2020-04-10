Москва, , 16:52 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин сделает объявление о введении в Москве на время изоляции цифровых пропусков. Об этом 10 апреля сообщает РБК.

Издание ссылается сразу на три источника, знакомых с данным решением. По информации СМИ, объявление будет сделано в ближайшее время.

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Ранее появилась информация об использовании системы QR-кодов в качестве цифрового пропуска по Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин 2 апреля заявил, что к вопросу о пропускной системе в столице в условиях пандемии власти города еще вернутся в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет развиваться неблагоприятно, либо же в случае роста количества нарушений домашнего режима.

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