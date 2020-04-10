Липецк, , 16:51 — REGNUM В Липецкой области въезд в город Задонск и сёла Доброе и Освобождение не будет закрыт, несмотря на дополнительные ограничительные меры, связанные с профилактикой коронавируса, сообщает ИА REGNUM, ссылаясь на данные оперативного штаба.

На въезде в эти населённые пункты установят контрольно-пропускные пункты, на которых у всех будут измерять температуру. У въезжающих будут записывать данные, цель поездки и адрес пребывания. Прописка для въезда не требуется, покинуть населённые пункты тоже можно без ограничений.

Такие меры были приняты из-за случаев заражения коронавирусной инфекцией местных жителей от приезжих. Речь, по словам региональных властей, не идёт о больших вспышках, но меры профилактики всё равно усилят. Следить за соблюдением режима самоизоляции будут строже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также всех въезжающих в Липецкую область из регионов с неблагополучной эпидситуацией по коронавирусу обязали сообщить о своём приезде по телефону горячей линии и обеспечить строгую самоизоляцию на две недели.

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