Рига, , 16:48 — REGNUM Самолет Airbus A220−300, принадлежащий авиакомпании airBaltic, доставил из Китая в Ригу 1,5 млн одноразовых медицинских масок. Об этом пишет в пятницу, 10 апреля, портал Nra.lv.

По данным журналистов, полёт воздушного судна продолжался шесть часов, пятьдесят минут. Это уже второй рейс с медицинским грузом, совершённый авиакомпанией airBaltic в течение этой недели. Ранее в Ригу прибыл самолет с 1 млн медицинских масок.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.

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