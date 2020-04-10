Санкт-Петербург, , 16:52 — REGNUM Петербургские власти сняли запрет на работу химчисток и ряда других структур, в том числе средств массовой информации. Соответствующее постановление подписал 10 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, ранее власти разрешили работать автосервисам и продавцам смартфонов. Теперь к ним присоединились химчистки, прачечные, предприятия, оказывающие услуги любой связи, услуги по обеспечению бесперебойной работы телекоммуникационных сетей, услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и СМИ, а также центры обработки данных.

Кроме того, университетам, колледжам, научным и медицинскими организациями разрешили возобновить практику студентов по профессиональным образовательным программам медицинского образования.

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