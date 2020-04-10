Москва, , 16:43 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что вся российская система здравоохранения испытывает сильнейший стресс из-за нехватки средств защиты и медицинской аппарату, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом Мурашко заявил в интервью телеканалу «Россия 24» сегодня, 10 апреля.

Муршако отметил, что мобилизация промышленности для увеличенного производства медицинских изделий уже проведена.

«Мы видим, что все системы здравоохранения испытывают стресс по количеству продукции расходных материалов — это средства индивидуальной защиты и то, что вы упоминали, аппараты искусственной вентиляции легких, мобилизация произведена, она идет», — сказал Мурашко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, все система здравоохранения в мире оказались не готовы к пандемии коронавирусной инфекции. Однако ряд стран, прежде всего Китайская Народная Республика, смогли быстро переконфигурировать свои промышленные мощности и в короткие сроки увеличить производство необходимых медицинских изделий. Это прежде всего медицинские маски, другие средства индивидуальной защиты, а также аппараты искусственной вентиляции легких. Во много Китаю это удалось благодаря использованию командно-административных элементов управления экономикой.