Брянск, , 16:46 — REGNUM Объявление о продаже индивидуальных масок по 1,2 тысячи рублей за штуку появилось в паблике «Подслушано Клинцы» в Брянской области. Пользователи в средстве защиты опознали обычный строительный респиратор марки 3М, сообщает 10 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

На фоне ажиотажа на медицинские маски мужчина решил продать многоразовые изделия.

«FFF3 защита. Фильтр можно промывать антисептиком и ходить каждый день», — уточнил продавец. Пользователи предложение не оценили — пообещали обратиться в антимонопольную службу.

В среднем подобное средство защиты стоит 70 рублей.