Рига, , 16:42 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 23 человека, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 612. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 1198 тестов, общее количество обследованных превысило 26 656. На территории страны всего госпитализированы 35 пациентов, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Четверо заболевших COVID-19 ранее скончались.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.