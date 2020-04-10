Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Лечение заболевшего коронавирусом в тяжёлой форме может составлять до полумиллиона рублей. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня каждый должен осознать масштаб угрозы и оставаться дома. Стоимость лечения пациента в лёгкой форме — 24 тысячи рублей, средней форме — 125 тысяч, с тяжёлой форме — до полумиллиона, а может, и больше», — сказал Беглов.

Он сравнил нарушения гражданами самоизоляции «с самострелом»: «На сегодня у нас составлено уже 300 протоколов. Я предложил, чтобы нарушители не получали отпускные и часть больничных. Тот, кто игнорирует требования безопасности, совершает преступление, вредя не только себе, но и другим».