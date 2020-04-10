Санкт-Петербург, , 16:41 — REGNUM Петербургский ресторатор Александр Затуливетров объявил, что откроет свои заведения в северной столице, если власти не объявят чрезвычайную ситуацию. Об этом он написал в своем Facebook.

Затуливетров, которому принадлежат ресторан «Мы Же На Ты» и «БутерBrodskyБар», обратил внимание, что, в отличие от первой «нерабочей недели» с 30 марта по 5 апреля, на текущей неделе петербуржцы массово отказываются от самоизоляции, но бизнес продолжает простаивать.

«Не надоело? Нет, серьёзно, не стыдно ощущать себя отбросами? Уже четвертый день весь город живёт обычной жизнью. Ездит на работу, стоит в пробках, покупает холодильники, устаёт и возвращается домой. Работают банки, метро и общественный транспорт. Почему единственными, кто соблюдает псевдокарантин, оказались мы — торгаши и жулики?» — иронизирует он.

По его словам, в одном из ресторанов расходы за март составили 870 тыс. рублей, а во втором — 1 млн 340 тыс. рублей, и «даже полученного месяц назад кредита не хватит», чтобы их покрыть. «Альфа-банк» же предупредил его письмом, что выплаты по кредиту перенесли на 6 мая, но проценты за «период фактического использования» все равно начислят, так что лучше заплатить в апреле. Меры властей по поддержке малого и среднего бизнеса он считает недостаточными.

«Рестораторы… Как? Как мы все стали такими бесхребетными? Почему? У всех нас крутые тачки (некоторые даже «сделаны специально под меня»), наши картонные фигуры стоят в аэропорту, мы открыто ругаемся матом по центральному телевидению, у всех нас есть youtube каналы… Не стыдно всё это терпеть? Просить помощи от государства, которое откровенно нас имеет? Продавать машины, называть себя бывшими рестораторами, просить заказывать блюда на дом, рыдать перед президентом», — рассуждает Затуливетров, после чего называет рестораны «солью бизнеса» и призывает коллег «показать характер», несмотря на то, что у такого бизнеса нет своего лобби и в список системообразующих организаций его не включат.

«Три дня назад у моего су-шефа родилась дочь. К несчастью, у нее желтуха. А я даже помочь им не могу. Ну, деньги за март я выплачу, а дальше что?! Он понимает, что платить ему заработную плату я не могу. Мне даже сказать ему нечего. Платить ему 100% МРОТа? Как с этим жить?! Мне и ему? Почему мне никто ни в одном обращении об этом не сказал? Да, ни у меня, ни у моего су-шефа нет и никогда не было подушек безопасности. А у вас они были? Покажите мне тех, у кого они были! Объявленная в конце марта неделя выходных была встречена обществом с тревогой и пониманием. В первый день на улице, действительно, было пустынно. Сознательное общество смогло самоорганизоваться. Продление же все восприняли, скорее, как насмешку», — заявил Затуливетров.

Он не понимает, почему общепит воспринимается одним из главных источников заражения, если люди продолжают ездить на метро и ходить в продуктовые магазины и банки.

«Я официально заявляю о намерении открыть свои рестораны 15 апреля, если до этого времени не объявят ЧС, ЧП или то, что там должна объявить власть, которая по настоящему переживает за своих граждан. И прошу неравнодушных людей последовать моему примеру», — объявил ресторатор.

Открыть свои заведения он намерен под лозунгом «Здесь так же безопасно, как в метро». Он предположил, что если откроется один, то его арестуют, если таких будет десять, то всех оштрафуют, но если его примеру последует сотня рестораторов, то власти к ним прислушаются.

«У каждого из нас десятки работников, которым нужна работа! Не вялые петиции импотентов и интервью продажных омбудсменов, никто не защитит нас и не бросится на защиту! Мы умираем! Мы, скорее всего, не умрем от короновируса — мы просто умрём от безысходности. От душащих нас банков, от молча смотрящих на нас работников, от вопрощающих поставщиков и прищура арендодателей», — заметил Затуливетров.

Ранее петербургские рестораторы подписали петицию губернатору Александру Беглову с требованием налоговых послаблений вплоть до обнуления, а также повсеместного признания ситуации с коронавирусом форс-мажором и обстоятельством непреодолимой силы, однако Затуливетров ее не поддержал.

Комментаторы на странице ресторатора разделились: часть приветствует его намерение и обещает посетить заведения в день открытия, 15 апреля, часть обвиняет его в попытке заработать, не заботясь о здоровье собственных сотрудников и гостей.

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