Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM За небольшой отрезок времени в Санкт-Петербурге в несколько раз увеличили число коек в больницах для лечения коронавируса. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«За очень короткий промежуток времени мы более чем в 8 раз увеличили число коек для лечения коронавируса, сделали три стационара», — сказал Беглов.

Он выразил слова благодарности врачам города: «Им непросто, им сложно, много чего не хватает».

Также Беглов рассказал о подготовке второго пакета мер по поддержке бизнеса: «Сейчас экономим для этого средства. Наша главная задача — сохранить предприятия и рабочие места».