Москва, , 16:33 — REGNUM Кирилл Серебрянников и администрация седьмой студии попросили Мещанский суд Москвы перенести заседание из-за опасности коронавируса, об этом 10 апреля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката режиссера Кирилла Серебренникова Дмитрия Харитонова.

«Мы, все подсудимые и все защитники, сегодня заявили ходатайство об отложении судебного разбирательства до момента снятия ограничений в связи с коронавирусом», — сказал Харитонов.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что суд не планирует переносить заседание, назначенное на 13 апреля.

Напомним, что ранее президиум Верховного Суда порекомендовал судам рассматривать лишь безотлагательные дела. Однако оставил за ними право самостоятельно решать проводить ли заседание в условиях самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, что Кирилла Серебренникова и администрацию «Седьмой студии» обвиняют в хищении государственных средств, выделяемых на проект «Платформа». По версии следствия в период с 2011—2014 годы Кириллом Серебренниковым, Алексеем Малобродским, Юрием Итиным и Софьей Апфельбаум было похищено 133 миллиона рублей.