Железноводск, Ставропольский край, , 16:54 — REGNUM Инфекционная больница в московском поселке Коммунарка, где лечатся пациенты с коронавирусом, бесплатно получит 20 тонн минеральной воды из Ставропольского края. Одно из предприятий направило в медучреждение продукцию, в том числе воду «Ессентуки 4», «Ессентуки 17», «Нарзан» и питьевую воду «Родные озера», сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе администрации Железноводска.

Генеральный директор ООО «Холдинг Аква» Святослав Вильк отметил, что предприятие не могло оставаться в стороне от происходящего и пытается оказывать посильную помощь людям, которые уже пострадали от коронавирусной инфекции.

Глава Железноводска Евгений Моисеев подчеркнул, что воды курорта обладают лечебными и иммуновосстановительными свойствами. Он надеется, что минеральная вода поможет пациентам быстрее выздороветь.

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