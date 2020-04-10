Лондон, 10 апреля 2020, 16:27 — REGNUM Премьер-министр Британии Борис Джонсон находится лишь на «ранней стадии выздоровления», заявили 10 апреля журналистам в офисе главы правительства на Даунинг-стрит.
По утверждению телеканала ВВС, представители офиса заявили, что глава британского правительства сохраняет бодрое настроение.
Чиновники заявили, что в процессе перевода из отделения интенсивной терапии в обычную палату, Джонсон «даже помахал рукой» в знак благодарности.
Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта премьер-министр Британии Борис Джонсон самоизолировался, сообщив, что болен коронавирусом. 5 апреля он был госпитализирован и помещён в реанимацию.
На сегодняшний день в Британии выявлено 65 077 заразившихся коронавирусом, из них 7978 скончались.