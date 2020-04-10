Екатеринбург, , 16:26 — REGNUM В Свердловской области врачи вылечили еще четырёх жителей региона, которые ранее заразились новым коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе области корреспонденту ИА REGNUM.

Теперь в регионе выздоровели уже 32 человека, которые до этого болели COVID-19. Новые вылечившиеся уже выписаны из больницы.

Всего в Свердловской области подтверждён 61 случай заражения. О двух из них стало известно 10 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи уже выписали одного ребёнка, который подхватил заразу от родителей. Ещё трое детей c COVID-19 лежат в удовлетворительном состоянии в больнице.

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