Москва, , 16:24 — REGNUM На сегодняшний день режим самоизоляции является необходимой для России мерой. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Изоляция людей и разрыв цепочек — мера, непременно нужная для страны», — сказала Попова.

Она рассказала об общих правилах поведения в условиях пандемии: «Маски нужно носить, дома нужно оставаться, и нужно не дать вирусу поразить большое число населения».