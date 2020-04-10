Омск, 10 апреля 2020, 17:56 — REGNUM Подходит к концу вторая неделя режима самоизоляции в Омске. В центре города количество прохожих и автомобилей значительно поубавилось. Однако жизнь полностью не остановилась: кто-то идет на работу, кто-то в магазин, а те, кто не боится вируса и полиции, просто гуляют. Стоит отметить, что в спальных районах города людей гораздо больше, но и контроля со стороны правоохранительных органов меньше. Как проходит режим самоизоляции в Омске, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Кинотеатр «Маяковский»
Кинотеатр «Маяковский»
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Улица Тарская
Улица Тарская
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В парке им. Дзержинского, напротив Администрации города, пусто. Кроме голубей, сейчас здесь никого почти не встретишь.

Голуби в сквере им. Дзержинского
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Сквер им. Дзержинского
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Голуби довольно комфортно чувствуют себя на лавочке в безлюдном сквере
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Пустая аллея в сквере им. Дзержинского
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На одной из главных и самой красивой улице города, улице Ленина, совсем тихо. Магазины и многочисленные рестораны закрыты на карантин, изредка попадаются прохожие и велосипедисты.

Улица Ленина
Улица Ленина
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Дорога без автомобилей. Улица Ленина
Дорога без автомобилей. Улица Ленина
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Скульптура «Городовой» на улице Ленина
Скульптура «Городовой» на улице Ленина
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Серафимо-Алексеевская часовня
Серафимо-Алексеевская часовня
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Безлюдная улица Ленина
Безлюдная улица Ленина
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Закрытый магазин на улице Ленина
Закрытый органный зал Филармонии
Закрытый магазин на улице Ленина
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Закрытый органный зал Филармонии
Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В спальных микрорайонах Омска людей гораздо больше. Но это и не удивительно, ведь сходить за продуктами, купить лекарство и погулять с собакой не запрещено. Однако омичи не ограничиваются такими короткими вылазками. На улице можно встретить праздную молодежь, родителей с детьми всех возрастов и просто прогуливающихся людей.

На улице Ленина иногда все-таки появляются люди
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
На улице 70 лет Октября достаточно многолюдно
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Голод страшнее вируса
Анна Рыжкова © ИА REGNUM
Практически пустая парковка у дома. Все жильцы, несмотря на карантин, куда-то разъехались
Анна Рыжкова © ИА REGNUM