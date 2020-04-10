Москва, , 16:21 — REGNUM Специфические признаки, благодаря которым можно было бы однозначно определить у заражённого коронавирус, отсутствуют. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Тестирование — важный элемент. Нет специфических признаков начала коронавируса. В первые дни, уже 20 января, у нас была тест-система, которая определяла этот вирус. Программа будет развиваться», — сказала Попова.

По её словам, на сегодняшний день нет нормы диагноза только по выделению вируса: «Мы видим большое число людей с вирусом, но без симптомов. Из общего числа инфицированных 20−25% — это люди без симптомов, и потом заболевание не развивается. Мы очень надеемся, что есть иммунитет. Мы часами ждём регистрационного удостоверения на тест-систему на антитела, но мы её уже протестировали».