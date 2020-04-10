Сыктывкар, , 16:21 — REGNUM Жители Коми, находящиеся под наблюдением медиков из-за ситуации с коронавирусом, получат лечение для поднятия иммунитета. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

«Я обратился к министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко дать нам временные рекомендации для того, чтобы начать активное профилактическое лечение 3751 человек,которые у нас находятся под медицинским наблюдением», — заявил на оперативном совещании врио главы Коми Владимир Уйба.

Необходимые для лечения препараты поступят в ближайшее время в Сыктывкар из Москвы.

«Это касается не только Сыктывкара, но и всей республики, — подчеркнул Владимир Уйба. — Как только препараты поступят, мы их через участковую сеть, амбулаторно-поликлиническую службу выдадим под роспись с записью в амбулаторных картах и рекомендациями, как принимать эту терапевтическую схему. И сразу же начинаем активное лечение наблюдаемых. Соответствующие распоряжения я уже дал, все вопросы решены, в том числе финансового обеспечения. Эту работу необходимо провести в течение ближайших двух дней, чтобы вал подтверждённых, который у нас продолжает нарастать, начал останавливаться».

Как сообщало ИА REGNUM, Коми — один из самых неблагополучных регионов РФ по распространению коронавируса SARS-CoV-2. В республике подтверждены 208 случаев заражения, трое пациентов скончались.