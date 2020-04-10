Москва, , 16:18 — REGNUM На сегодняшний день отсутствует универсальное средство лечения коронавируса, и в этой связи важным является профилактика. Об этом в ходе круглого стола «Мир в условиях пандемии COVID-19: глобальные стратегии» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Защита начинается с амбулаторного этапа. В случае заболевания — тактика врача и поведение пациента. Сегодня универсального средства лечения нет, но есть профилактика, поэтому первый этап начинается с амбулаторного звена», — сказал Мурашко.

По его словам, необходимо создавать комплекс мер, чтобы не испытывать на прочность систему здравоохранения: «Весь комплекс мер выработан и реализуется».

Мурашко обнародовал данные по готовности медицинской системы к пандемии: «По стране — 94,5 тысячи коек для оказания помощи. Есть вариант усиления этого количества, есть чётко выверенные данные по количеству аппаратов ИВЛ. Все пункты чётко контролируются надзорным ведомством и контролирующими органами».