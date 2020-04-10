Тбилиси, , 16:13 — REGNUM Благодаря тем системным реформам, которые были проведены за последние годы в сфере экономики, Грузия сумеет достойно выйти из вызванного коронавирусом кризиса, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, отвечая на вопросы журналистов.

По ее словам, экономика Грузии даже в условиях пандемии полностью не остановлена, продолжают работать крупные предприятия, осуществляются крупные инфраструктурные проекты, государство же проводит проверку их соответствия требованиям эпидемиологов.

Что касается посткризисного периода, Турнава считает, что Грузия сумеет быстро справиться с вызванными коронавирусом проблемами, и такого же мнения, по ее информации, придерживаются международные партнеры Грузии.

«Правительство Грузии за последние годы провело очень важные структурные, экономические реформы, благодаря которым наша экономика встретила этот кризис более сильной и дала сильный ответ на вызванные коронавирусом проблемы. У нас был достаточно высокий экономический рост. Вы знаете, что в прошлом году был 5,2% рост, выше, чем прогнозировалось, и эта положительная тенденция продолжалась и в январе текущего года, несмотря на то, что на мировом рынке в это время уже свирепствовал экономический кризис и практически коронавирус принял характер пандемии. Это дает надежду и нам, и нашим международным партнерам, что совместными усилиями Грузия сумеет преодолеть те экономические трудности, которые последуют за пандемией коронавируса. Этот ресурс мы накопили правильной экономической политикой и нашими реформами, и на основании всего этого мы будем заботиться в будущем о быстром восстановлении экономики», — подчеркнула Турнава.

Напомним, что в Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах. Несмотря на чрезвычайное положение и всеобщий карантин, в Грузии продолжает работу ряд крупных предприятий, перерабатывающих производств и компаний, а также продолжается строительство различных туристических объектов и дорог.