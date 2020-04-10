Ростов-на-Дону, , 16:13 — REGNUM Школьную программу в школах Ростовской области частично перенесут на следующий учебный год. Об этом на брифинге сообщила донской министр общего и профессионального образования Лариса Балина.

По её словам, часть программ с первого по восьмой классы может быть перенесена в связи с тем, что учебный план сложный. В настоящее время готовятся рекомендации для педагогов и школ, чтобы часть тем, заложенных в четвёртую четверть, перенести на начало следующего учебного года. Это возможно сделать без ущерба.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области вопрос о досрочном прекращении учебного года пока не рассматривается.

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