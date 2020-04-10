Пенза, , 16:17 — REGNUM В Пензенской области педагоги проведут уроки в эфире телеканала «Экспресс». О соответствующем решении сообщается на сайте правительства региона.

Телеуроки будут организованы с 13 апреля для учеников начальных классов и пройдут по основным предметам — русский язык, математика, окружающий мир. Занятия будут продолжаться по 20 минут в виду возрастных особенностей, их проведут учителя пензенских школ и гимназий. Такой формат обучения дополнит электронные дистанционные занятия. Всего предполагается провести более 50 уроков, которые пройдут в дневное время, с 11:00 до 13:45 мск. Стать участником телеуроков можно через сайт телерадиокомпании «Экспресс», на ее канале в YouTube, а также на 21 канале.

Темы первых занятий для первоклассников — «Заглавная буква в именах собственных»; для 2 класса — «Правописание слов с безударным гласным в корне»; для 3 класса. «Простые и сложные предложения»; для 4 класса — «Спряжение глаголов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев утвердил ряд изменений в организации процесса обучения и окончания учебного года в связи с действующим в регионе режимом повышенной готовности.

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