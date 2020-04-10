Сухум, , 16:18 — REGNUM Запрет на посещение культовых объектов, школ и детских садов продлен в Абхазии до 20 апреля. Текст распоряжения 10 апреля опубликовала пресс-служба главы республики.

Также в документе предписано руководству государственных учреждений и предприятий временно освободить от обязанностей сотрудников старше 60 лет с сохранением заработной платы.

Религиозные объекты разрешено посещать только их служителям. В учебных заведениях объявлены каникулы, переводные экзамены в школах отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Абхазии действует чрезвычайное положение для защиты населения от коронавируса. 7 и 8 апреля в республике были выявлены первые зараженные коронавирусом.

Стоит отметить, что 19 апреля в 2020 году православные верующие отмечают Пасху.

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