Париж, , 16:08 — REGNUM Во Франции эпидемиолог Арно Фонтанет, член научного совета, созданного для консультирования правительства по вопросу эпидемии коронавируса, заявил, что возвращение к обычной жизни во Франции произойдет не раньше осени, передает BFM TV.

«Мы до осени не будем жить так, как жили до 17 марта», — заявил Арно Фонтанет.

По его словам, когда прекратиться режим самоизоляции, потребуется время, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр страны провели серию встреч, чтобы подготовить обращение главы государства к жителям Франции.

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