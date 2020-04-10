Саранск, , 16:02 — REGNUM В Мордовии под наблюдением медиков на домашнем карантине находятся 789 человек. Об этом сообщает оперативный штаб республики.

В стационарах региона получает лечение 101 человек с симптомами острой респираторной вирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике подтверждено два новых случая заражения коронавирусом. Всего диагноз COVID-19 поставлено 19 гражданам. Ранее четверо жителей республики были выписана в связи с полным выздоровлением.

Читайте также: В Мордовии подтвердили два новых случая заражения коронавирусом