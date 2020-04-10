Москва, , 16:26 — REGNUM В «работе на пределе» столичных больниц и скорой помощи, о которой заявила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, виновата проводимая городскими властями оптимизация здравоохранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева (КПРФ).

«Это результат так называемой оптимизации Сергея Собянина. Всего несколько месяцев назад на отчёте перед депутатами мэр, отвечая на вопрос нашей фракции о разваленной медицине, сказал, что они оптимизировали «ненужные затраты» … Они массово закрывали больницы, роддома. Зачищалась дорогая земля для нового массового строительства. В нескольких шагах от моего дома была буквально стёрта с лица земли существовавшая многие годы больница Главмосстроя общей площадью корпусов 20 тыс. кв. метров. Вместо модернизации её просто снесли, и сейчас на этом месте растут три новых 55-этажных небоскрёба», — рассказала Енгалычева.

По словам парламентария, за предыдущие десять лет в Москве закрыто 60 больниц, уволены более 20 тысяч квалифицированных врачей, коечный фонд сокращен почти в два раза.

«Звучит чудовищно, в это трудно поверить. Но именно поэтому вся московская медицина сейчас работает на пределе своих возможностей, весь медперсонал, от медсестёр до врачей, работает на износ. Коечного фонда катастрофически не хватает, людей не хватает, оборудования не хватает», — отметила депутат Мосгордумы.

Многие больницы и реабилитационные центры сейчас экстренно перепрофилируются под инфекционные. Однако куда будут перемещены люди с плановыми операциями, с инфарктами, инсультами, задалась вопросом Енгалычева.

«И это только видимая часть вирусного айсберга, которую берет на себя смелость комментировать заместитель мэра. Ведь инфицированных, чья болезнь протекает достаточно ровно, не госпитализируют. Они остаются дома под подпиской, тем самым разгружая больницы и фактически принимая ответственность за своё здоровье на себя», — заявила депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: Больницы Москвы на пределе? Это результат «оптимизации» Собянина!