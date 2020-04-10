Ростов-на-Дону, , 16:00 — REGNUM Педагоги в Ростовской области активно включились в режим дистанционного обучения. При этом учителя используют не только онлайн-платформы, сообщили на брифинге донской министр общего и профессионального образования Лариса Балина.

По её словам, многие педагоги нашли нестандартные решения, которые позволяют продолжить учебный процесс. При этом нагрузка на учителей существенно увеличилась.

«Проверка домашних заданий и организация уроков требует большого сосредоточения, многие заканчивают работу за полночь. Педагоги много сил тратят на то, чтобы достойно организовать учебный процесс. Мы рекомендовали всем не принимать решений о сокращении заработной платы», — отметила министр.

ИА REGNUM напоминает, что обучение в режиме онлайн на Дону продлено до 30 апреля. При отсутствии техники школьники и учащиеся колледжей и техникумов обучаются в форме самоподготовки.

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