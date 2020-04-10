Махачкала, , 16:04 — REGNUM Одна из трех пациенток, скончавшихся в Дагестане при наличии предварительного положительного теста на COVID-19, не была заражена коронавирусом. Диагноз у женщины не подтвердился, сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе минздрава республики.

Ранее в ведомстве проинформировали, что в Дагестане умерли три пациентки с подозрением на коронавирус. Все они находились в реанимации Республиканского центра инфекционных болезней.

«Пациентка с предварительным положительным тестом на COVID-19 умерла накануне ночью — это 81-летняя женщина. Для подтверждения диагноза ее анализы также были направлены в федеральную лабораторию. И сегодня пришли результаты, согласно которым первичный положительный тест на коронавирус у нее не подтвердился», — сообщили в минздраве.

Пациентка поступила в инфекционную больницу 6 апреля. По данным ведомства, смерть наступила в результате пневмонии на фоне тяжелой сопутствующей патологии: сахарного диабета, артериальной гипертонии, хронической сердечной недостаточности.

Еще две пациентки 62 и 56 лет с подозрением на коронавирус скончались сегодня утром. У одной из них развились осложнения, вызванные сопутствующими заболеваниями, у второй — была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Предварительный тест на коронавирус у них положительный, для получения окончательного диагноза материалы направлены в референс-центр в Москве.

К настоящему времени в Дагестане диагноз COVID-19 подтвержден у 58 человек, четверо из них выздоровели. Еще 38 человек ждут заключения по окончательному диагнозу из федеральной лаборатории.

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