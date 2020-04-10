Ташкент, , 15:57 — REGNUM Высокопоставленные чиновники в Узбекистане стали использовать блокаторы вируса. Соответствующие фотографии с совещания главы республики опубликовала пресс-службе президента Узбекистана.

8 апреля состоялось совещание с участием главы государства. На мероприятии выступили глава правительства республики Абдулла Арипов, его заместитель Джамшид Кучкаров и глава МВД Пулат Бобожанов. На одежде перечисленных чиновников были закреплены блокаторы вируса.

Напомним, 8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что купил в аптеке блокатор вируса и носит его в виде бейджа на одежде. Он добавил, что не знает, насколько эффективно это средство.

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