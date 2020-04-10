Екатеринбург, , 16:07 — REGNUM Медики выписали несовершеннолетнего пациента, который до этого лежал с новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном регштабе.

Ребёнок полностью выздоровел после заражения. Ещё трое детей до сих пор находятся в больнице, их состояние удовлетворительное.

До этого власти сообщали, что несовершеннолетние заразились в семейном кругу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвержён 61 случай COVID-19. В регионе введён режим самоизоляции.

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