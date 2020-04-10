Москва, , 15:53 — REGNUM Федеральное медико-биологическое агентство представило тест-системы на основе чипов для выявления коронавируса за 15−20 минут. Об этом 10 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что тест-система основана на изотермической амплификации — выявить вирус можно при одной температуре. Прежние исследования требовали разных температур на разных фазах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что вакцина от нового коронавируса появится не раньше, чем к концу 2020 года.

По словам Скворцовой, если сценарий развития процесса пандемии в России не изменится, то через 10−14 дней ситуация выйдет на «плато», а затем пойдет на спад.

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