Киев, , 16:03 — REGNUM Воздушные массы, загрязнённые дымом пожаров в Чернобыльской зоне, движутся на Киев, сообщили 10 апреля в пресс-службе Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).

«Траектории движения потенциально загрязнённых воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев. Прогнозируемые концентрации Цезия-137 в приземном слое воздуха города Киева могут достигать нескольких мБк/куб. метр», — сказано в сообщении.

В центре утверждают, что радиоактивный изотоп не угрожает жизни людей, поскольку его концентрация в сто и более раз ниже допустимого.

Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения седьмой день продолжается лесной пожар, который тушат сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эпицентре пожара зафиксировано превышение радиационного фона более чем в 16 раз.

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