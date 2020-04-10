Киев, 10 апреля 2020, 16:03 — REGNUM Воздушные массы, загрязнённые дымом пожаров в Чернобыльской зоне, движутся на Киев, сообщили 10 апреля в пресс-службе Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности (ГНТЦ ЯРБ).
В центре утверждают, что радиоактивный изотоп не угрожает жизни людей, поскольку его концентрация в сто и более раз ниже допустимого.
Напомним, в Чернобыльской зоне отчуждения седьмой день продолжается лесной пожар, который тушат сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в эпицентре пожара зафиксировано превышение радиационного фона более чем в 16 раз.
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