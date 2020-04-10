Сеул, , 15:55 — REGNUM Более 80 южнокорейцев и членов их семей вернутся из Испании в Южную Корею. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

По их словам, два специальных рейса будут организованы 11 и 13 апреля.

Известно, по прибытию все пассажиры пройдут карантинный досмотр и тестирование, в зависимости от наличия или отсутствия симптомов будут помещены в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Испании выявлено 157 022 случая заражения коронавирусом нового типа, от заболевания COVID-19 скончались 15 843 человека.

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