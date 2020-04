12 апреля 2020 | Время чтения 7 мин

Артём Дубровский, , 11:11 — REGNUM В честь празднования Дня космонавтики находчивые изобретатели из белорусской компании Wargaming выпустили необычное обновление для своей мобильной игры World of Tanks Blitz. Оно добавляет в игру режим «Гравитация», который позволит геймерам буквально летать на своих танках по просторам новой локации «Море спокойствия». Кроме того, танкисты, показавшие лучший результат в игре, получат в подарок сертификаты, предоставленные «Лунным посольством», — компанией, продающей участки земли на других планетах.

«Гравитация» в World of Tanks Blitz Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Лунное посольство» было основано находчивым американцем по имени Деннис Хоуп. В восьмидесятых он обнаружил лазейку в «Договоре о космосе» 1967 года, согласно которой небесные тела не подлежат национальному присвоению. Однако в документе ничего не говорилось о физических лицах. Тогда Хоуп заявил о своём праве владения всеми небесными телами в Солнечной системе и отправил соответствующий документ в ООН — ответа не последовало. С тех пор, приняв молчание за согласие, Деннис Хоуп вполне успешно руководит компанией, занимающейся продажей «космической земли».

В 2020 году «Лунным посольством» руководит сын Денниса Хоупа — Кристофер Ламар. В честь запуска танковых баталий на Луне в игре World of Tanks Blitz он согласился на интервью с корреспондентом ИА REGNUM и подробнее рассказал о новом режиме и работе своей компании в наши дни.

World of Tanks Blitz и «Лунное посольство» — это определённо самый неожиданный кроссовер этого года. Как родилась такая идея?

Кристофер Ламар, руководитель «Лунного посольства»: Думаю, все началось с игровой карты, которую команда World of Tanks Blitz решила назвать «Море спокойствия». Разработчики обратилась к нам и поделилась своей безумной идеей — мы влюбились в неё с первого взгляда и стали с нетерпением ждать момента, когда сможем принять участие!

Приходилось ли вам играть в World of Tanks Blitz и как вы сами оцениваете этот проект?

Кристофер Ламар: Да, я играл в WOT Blitz — это одновременно и весело, и очень непросто. Не могу дождаться, чтобы своими глазами увидеть тот игровой опыт, который привнесёт режим низкой гравитации.

Арт нового режима в World of Tanks Blitz Wargaming

Чего игрокам стоит ждать от него?

Кристофер Ламар: В этом режиме будет всё, чего вообще можно ожидать от танковых сражений в другом измерении: таинственный пейзаж «Моря Спокойствия»; гравитация, которая подарит совершенно новый опыт от поездок и стрельбы на танке, а также масса удовольствия — в прочем, как обычно.

Смогут ли игроки сразиться с вами в World of Tank Blitz? Уверен, для многих из них фраза: «Я победил главу «Лунного посольства» станет заметной строчкой в резюме.

Кристофер Ламар: Я не буду соревноваться в предстоящих матчах. Поэтому тем, кто хочет добавить победу надо мной в своё резюме, к сожалению, крупно не повезло.

Какие у «Лунного посольства» отношения с игровой индустрией в целом?

Кристофер Ламар: Игровая индустрия — это то, чем сейчас очень интересуется «Лунное посольство», и то, за чем мы довольно пристально следим в течение некоторого времени. Мы уже рассматривали идею разработки определённых проектов. Однако «звёзды должны сойтись» нужным образом, чтобы это произошло.

Лунные баталии в World of Tanks Blitz— это единоразовая акция или вы планируете и дальше помогать разработчикам игр добавлять немножко «космоса» в их проекты?

Кристофер Ламар: Я всегда открыт для продолжительных разговоров на этот счёт.

Вы не задумывались над тем, что «Лунное посольство» — подходящий бренд для организации игровой студии? Она, например, могла бы разработать градостроительный симулятор, в котором игроки смогут построить пентхаус на Луне.

Кристофер Ламар: Как руководитель «Лунного посольства», я действительно много думал об этом. Отдельные идеи даже висели на моей доске для рисования некоторое время. Возможно, в ближайшем будущем некоторые из этих проектов всё же увидят свет.

Кристофер Ламар Wargaming

В восьмидесятых работа «Лунного посольства» была неожиданной новинкой, пользовавшейся огромной популярностью. Сохраняется ли эта популярность и в 2020 году?

Кристофер Ламар: Да, сейчас наша работа даже популярнее, чем когда-либо прежде. «Лунное посольство» по своей основной задумке — это законное выражение Второй статьи «Договора о космосе» 1967 года. Статья гласит, что «небесные тела должны храниться на благо всего человечества». Мы, «Лунное посольство», фактически являемся механизмом распределения, при помощи которого человечество может получить свою долю от них. Мы видели, как в течение десятилетий это понимание находило отклик во всё большем количестве людей со всего мира. В тех, кто хочет иметь голос в возможном будущем этих тел и их взаимоотношениях с остальным человечеством.

Пожалуй, самый насущный вопрос: через сотни лет, когда человечество всё же начнёт «заселять» Луну, смогут ли обладатели сертификатов «Лунного посольства» воспользоваться своим правом собственности?

Кристофер Ламар: С этой точки зрения, мы всё ещё на неизведанной территории. Именно поэтому так важно, чтобы землевладельцев становилось всё больше и больше в глобальной перспективе. Чем больше владельцев земли, тем больше голосов, которые помогут друг другу быть услышанными, когда придёт время встать и с гордостью продемонстрировать окружающим свою долю в собственности.

Я искренне верю в наше постоянно растущее общество землевладельцев, которые объединятся в один голос, звучащий по всей Земле, когда такое время настанет.

Кто из клиентов за годы работы запомнился вам больше других? Было ли для вас неожиданностью, что так много известных людей захотели себе участок на Луне?

Кристофер Ламар: Люди со всех уголков Земли, из всех культурных, экономических и общественных слоёв объединяются, чтобы стать частью небесного равенства. Для нас они все уникальны и каждого мы считаем своим родственником. Конечно, за годы работы встречались и землевладельцы с очень известными именами. Популярные художники и музыканты, дарящие радость миру своим искусством, представители мировой политической арены, лидеры некоторых всемирно известных корпораций, крупные спортивные организации и, конечно же, множество и множество обычных людей, имена которых могут быть не так известны в глобальных масштабах. Для нас все они одинаково важны.

Стоит ли нам ожидать, что Деннис Хоуп станет не только владельцем нескольких планет в Солнечной системе, но и «Императором всей Галактики»? И не планируете ли вы заняться «недвижимостью», например, в Андромеде?

Кристофер Ламар: Мистер Хоуп остается единственным владельцем «Земной Луны, остальных восьми планет Солнечной системы и всех других существующих лун». За исключением, конечно, тех участков земли, которые были или будут распределены из его собственности другим землевладельцам со всего мира. Он был основателем «Лунного посольства», а также «Галактического правительства», созданного в 2004 году с разрешения землевладельцев. С тех пор мистер Хоуп ушёл со своего поста в «Совете девяти» «Галактического правительства» и до сих пор не планирует расширяться за счёт небесных владений за пределами нашей Солнечной системы.

Благодаря «Лунному посольству» имя Денниса Хоупа уже много лет ассоциируется со словом «космос». Но вы не думали о том, чтобы действительно побывать в космосе? Особенно сейчас, когда «космический туризм» становится всё более доступным.

Кристофер Ламар: Полет в космос — это очень интересная концепция, и мы с мистером Хоупом уже многие годы размышляем над этой идеей. Только будущее покажет, получится ли её реализовать

Можете ли вы составить свой личный топ-5 произведений массовой культуры о космосе?

Кристофер Ламар: Очень трудно составить подобный список, который так или иначе будет исключать множество ценных и великолепных творений, созданных за эти годы. Однако произведениями «поп-культуры», которые сразу приходят на ум, будут:

1) MoonDance от Ван Моррисона;

2) Fly me to the Moon Фрэнка Синатры;

3) Dark Side of the Moon от Pink Floyd;

4) Фильм «Аполлон-13»;

5) Ну и, конечно, киносага Star Wars (по крайней мере, первые шесть фильмов).

Влияет ли массовая культура на успехи «Лунного посольства»? Например, после выхода «Марсианина» стали ли люди чаще покупать участки на Марсе?

Многие вещи привлекают внимание людей к нашей миссии: иногда это отсылки в поп-культуре, иногда новостные события, иногда музыка, а иногда и просто знание того, кем мы являемся и что мы предоставляем человечеству. Трудно определить, какое влияние любой из этих факторов может оказать на постоянно-растущую популяцию единомышленников, стремящихся стать частью небесного равенства.