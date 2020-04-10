Лондон, , 15:49 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II впервые была вынуждена нарушить вековые традиции и раздать милостыню нуждающимся не лично, а отправить деньги по почте. Последовать давней церемонии, которая берёт своё начало ещё в 1699 году, монаршая особа не смогла из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 10 апреля сообщает британская газета Daily Mail.

Читайте также: Елизавета II впервые с 1952 г. надела перчатки на церемонию вручения наград

Каждый год накануне Страстной пятницы монарх преподносит пожилым людям старше 70 лет специально отчеканенные монеты «Монди», которые не находятся в обращении. Однако в этот раз они были доставлены получателям королевской почтой, а не вручены самой королевой, которая в настоящее время находится в самоизоляции в загородной резиденции — Виндзорском замке.

Всего получателей милостыни — 94 мужчины и 94 женщины, по числу лет, которые исполнятся Елизавете II в апреле 2020 года. Самый старший из 188 получателей этого года — Томас Брок из Санбери-на-Темзе, который является старейшим активным звонарём в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с коронавирусом внесла коррективы и в ещё одну церемонию в Великобритании — традиционное вручение наград в Букенгемском дворце, на которое королева Великобритании Елизавета II надела перчатки впервые с момента начала её проведения в 1952 году.