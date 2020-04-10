Москва, , 15:46 — REGNUM Авиакомпании «Уральские авиалинии» и S7 организуют новые вывозные рейсы российских туристов из Таиланда в регионы РФ. Об этом 10 апреля сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

Отмечается, что прорабатывается три таких рейса на период с 12 по 16 апреля.

Так, на 12 апреля в 11:35 мск запланирован рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Бангкок — Красноярск, 14 апреля в 13:00 мск — рейс S7 Бангкок — Иркутск и 16 апреля в 10:15 мск рейс «Уральских авиалиний» Бангкок — Иркутск (дозаправка) — Казань — Уфа.

Соответствующая информация носит «предварительный характер», уточнили в посольстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что приоритет при вывозе граждан РФ, оставшихся за границей, будет отдаваться туристам.

Для всех желающих вернуться в Россию создана специальная форма на портале госуслуг. Она позволяет воспользоваться рейсами авиакомпаний, которые организованы для доставки российских граждан на родину.

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