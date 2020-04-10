Москва, , 15:47 — REGNUM Памятный камень в честь павших советских солдат будет установлен в британском Манчестере. Инициатива одобрена городскими властями, сообщил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Олег Мальгинов в опубликованном 10 апреля интервью ТАСС.

Он рассказал, что с предложением об установке камня выступили российские соотечественники. Таким образом будет почтена память советских воинов, погибших во Второй мировой войне.

«Это было поддержано и местными властями», — отметил Мальгинов.

Дипломат напомнил, что ранее в Иерусалиме появился мемориал «Свеча памяти», посвящённый блокаде Ленинграда. Есть и другие подобные проекты. Так, в Канаде готовят к печати книгу с воспоминаниями ветеранов Великой Отечественной войны, исторические книги о войне соотечественники помогают издавать в Белоруссии.

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