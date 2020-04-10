Оренбург, , 15:37 — REGNUM В Оренбурге общественники организовали благотворительную акцию, в рамках которой в период режима самоизоляции нуждающиеся жители смогут получить продовольственную помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении ОНФ.

В магазинах областного центра появились «Тележки добра». Покупатели жертвуют продукты в специально установленные боксы. Впоследствии общественники сформируют продовольственные наборы и доставят нуждающимся в соответствии с заявками системы Общероссийского народного фронта.