Грозный, , 15:36 — REGNUM В Чечне все готово к выплатам ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны. Республиканское отделение Пенсионного фонда провело подготовительные мероприятия и установило число получателей выплат ко Дню Победы.

Так, общее количество жителей Чечни, которым полагаются единовременные выплаты, составляет 673 человека. В Чечне в настоящее время проживают девять участников Великой Отечественной войны и 228 вдов участников войны. Также выплаты полагаются труженикам тыла. Их в республике насчитывается 436 человек.

Всего, как пишет ИА «Грозный-информ», по 75 тыс. рублей получат 237 жителей Чечни. Труженикам тыла будет выплачено по 50 тыс. рублей.

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