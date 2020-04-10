Стокгольм, , 15:53 — REGNUM По состоянию на 10 апреля в Швеции число жертв коронавирусной инфекции составило 870 человек. За последние сутки количество смертей увеличилось на 77 человек. На данный момент на территории Швеции медики подтвердили 9 685 случаев заболевания коронавирусом. Об этом 10 апреля сообщила шведская газета Expressen.

Журналисты Expressen отметили, что из общего числа погибших в Швеции от заболевания COVID-19 в 870 человека всего скончались 363 женщины и 507 мужчин. Такие данные 10 апреля предоставили представители Агентства общественного здравоохранения Швеции. Таким образом, смертность от коронавируса на порядок выше среди лиц мужского пола.

В то же время из 749 пациентов, находящихся в палатах интенсивной терапии, большинство также составляют мужчины. Тем не менее, последние два дня количество смертей от коронавируса в Швеции продолжает снижаться. Однако государственный эпидемиолог из Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл предупредил, что необоснованные поездки граждан во время пасхальных выходных опять могут повысить уровень распространения коронавируса и, соответственно, смертности.