Нур-Султан, , 15:36 — REGNUM Пять аптек в Алма-Ате заплатят штрафы от 97 до 235 тыс. тенге ($225−545) за незаконное завышение цен на лекарства. Об этом 10 апреля заявила глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Айзат Молдагасимова на брифинге.

По её словам, департамент и ассоциация фармацевтической деятельности Казахстана подписали соглашение о препаратах первой необходимости. Согласно документу, фиксируется цена на 103 препарата в условиях чрезвычайного положения.

Молдагасимова добавила, что сотрудники администрации ежедневно отслеживают стоимость лекарств — проверку прошли 135 аптек. Пять аптек допустили превышение допустимых цен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости продления чрезвычайного положения в стране до конца апреля 2020 года.

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