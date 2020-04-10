Стокгольм, , 16:09 — REGNUM В Агентстве общественного здравоохранения Швеции много раз сообщали, что из-за пандемии коронавирусной инфекции следует избегать «ненужных поездок». Однако чиновники из Государственного миграционного управления Швеции продолжают переселять беженцев из одного района с плотной застройкой в другой. В то же время, мигранты вообще не проходят тестирование на заболевание COVID-19, когда они совершают поездки внутри Швеции. Об этом 10 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

Несмотря на то, что такие регулярные поездки по стране могут распространять смертельный коронавирус, представители Государственного миграционного управления Швеции продолжают перемещать лиц, ищущих убежища, между местами их пребывания, предоставляемыми им во временное пользование властями страны.

По данным журналистов, в разгар пандемии коронавируса власти уже массово переселили мигрантов из Джунсела в Меллансел, расположенный в Вестерноррланде.

Очевидцы поделились с сотрудниками СМИ, что автобусы, наполненными беженцами просто катаются туда-сюда из одного муниципалитета в другой без какой-либо проверки мигрантов на наличие у них коронавируса, с которым так борются центральные власти.

Таким образом, большое число людей передвигаются по стране между городами и коммунами во время действия установленных правительством Швеции ограничений в борьбе с коронавирусом.