Москва, , 15:34 — REGNUM Более половины граждан России (56%) полагают, что профессия врача престижна, приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Чаще о престижности профессии говорят молодые люди младше 24 лет (66%), реже — люди старше 45 лет (53%). Не считают престижной профессию врача 18% респондентов.

За семь значительно снизилось недоверие к врачам: с 22% в 2013 году до 9% в 2020 году. Большинство опрошенных испытывают к врачам уважение (63%) и благодарность (54%).

Опрос проведен 6—9 апреля 2020 года в 323 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.