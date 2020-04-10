Калининград, , 15:34 — REGNUM Жители Калининградской области, которые по тем или иным причинам вынуждены покидать свои квартиры и дома во время всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, должны получить соответствующую справку, в которое подтверждено право на передвижение. Об этом сегодня, 10 апреля, во время брифинга сообщил губернатор области Антон Алиханов.

По его словам, справки начнут выдавать уже на следующей неделе, в настоящий момент дорабатываются вопросы технического характера.

«Дисциплина постепенно начинает снижаться, мы готовим постановление о порядке передвижения граждан на территории региона», — сказал Алиханов, признав, что 10 новых диагностированных случаев COVID-19 за сутки в регионе — это «отрицательная динамика». «Ситуация ухудшается, и никаких оснований относиться к ней легкомысленно нет», — добавил глава области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общее число заболевших достигло в Калининградской области достигло 62 человек, один пациент скончался, режим всеобщей изоляции продлён до 19 апреля.