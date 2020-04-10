Тбилиси, , 15:30 — REGNUM Себестоимость одной защитной маски, сшитой на грузинских швейных предприятиях, составляет 1 лари и 08 тетри, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, отвечая на вопросы журналистов относительно стоимости масок в аптеках.

По словам министра, в условиях дефицита на медицинские маски во всем мире многие государства запретили либо ограничили экспорт сырья, поэтому Грузии по своим дипломатическим каналам приходится закупать сырье за рубежом по коммерческой цене.

Что касается пошива на грузинских предприятиях, то пошив одной маски с учетом труда швей и НДС обходится в 60−70 тетри.

«Первые партии многие предприятия передали нам безвозмездно, и эти маски мы так же безвозмездно выдали целевым группам населения, в том числе пенсионерам, страдающим хроническими заболеваниями, находящимся в карантине, военным, полиции», — сообщила Турнава.

Для обеспечения системных поставок масок в аптечные сети государство заказывает их пошив на возмездной основе, отметила министр.

Ранее она сообщила, что более 50% себестоимости защитных масок оплачивает государство, и в аптечных сетях они продаются по 50 тетри.

Напомним, что в Грузии на 10 апреля фиксируется 230 случаев коронавируса, 54 человека выздоровели и выписались из больниц. На этот же период зарегистрировано 3 летальных случая. 4908 человек находятся в зонах карантина, 429 — в стационарах. В условиях дефицита медицинских масок импортного производства решением правительства Грузии местные предприятия перешли к пошиву защитных масок из марли, которые 9 апреля были поставлены в аптечные сети страны.