Георгиевск, Ставропольский край, , 15:39 — REGNUM По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями в городе Георгиевске Ставропольского края задержаны начальник отдела МВД по городскому округу Сергей Боцманов и начальник отдела ГИБДД Михаил Бучаидзе. Обоих задержали на рабочих местах, пишет 10 апреля РИА SM-News.

Сообщается, что высокопоставленных полицейских подозревают в оказании бизнесмену покровительства за деньги. Против них возбуждено уголовное дело. Официальной информации от правоохранительных органов Ставрополья пока нет.

Отметим, что в ноябре 2019 года был задержан начальник следственного отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу Денис Никочалов. Ему инкриминируют получение взятки в размере 1 млн рублей.