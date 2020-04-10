Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM В Ростовской области пик заболеваемости COVID-19 пока не пройден. Об этом на брифинге заявил заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

По словам чиновника, «говорить о том, что мы достигли пика, пока ещё рано». Вместе с тем он обратил внимание жителей региона на необходимость соблюдения режима самоизоляции, санитарных норм и правил гигиены. По его мнению, при соблюдении всех условий «результат будет ощутимый». Сергей Бондарев также отметил, что «болезнь не щадит никого».

ИА REGNUM сообщало, что министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская отмечала, что рост выявленных случаев заболевания COVID-19 продолжится. Регион может выйти на плато по коронавирусу примерно через две недели.

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