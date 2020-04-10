Кызыл, , 15:29 — REGNUM В Кызыле для проверки на коронавирус отобрали биологический материал у пассажиров, прибывших авиарейсом из Москвы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения, вместе с другими пассажирами анализы сдал глава ведомства Артыш Сат, неделю пробывший в столице.

До получения результатов исследования, министр самоизолировался в своём доме и будет работать удалённо.

Напомним, ездил он туда в командировку по поручению главы Тувы по вопросам закупки средств защиты для медиков, техники и лекарств. Отмечается, что в связи с эпидемией нового вируса, эти товары стало трудно достать.

Как сообщало ИА REGNUM, из Москвы Артыш Сат привёз в своём багаже бесконтактные термометры, тепловизор, лекарства, а также защитные костюмы.

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